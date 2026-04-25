Руины вместо домов и огромный столб дыма. Как Днепр выглядит после атаки России (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Число пострадавших в городе возросло
Днепр продолжает приходить в себя от российской атаки 25 апреля. Враг направил на город ракеты и дроны, взрывы раздавались с поздней ночи и даже днем.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже побывал на месте событий. Известно, что в результате атаки ночью зафиксировано попадание в многоэтажку, также днем "шахед" атаковал жилой дом.
В ОГА сообщили, что всего из-за вражеского удара пострадали 7 человек. Из них пятеро – в больнице. Во время атаки днем трое детей получили ранения: 15-летний парень и 16-летняя девушка госпитализированы, они в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний парень будет лечиться амбулаторно.
Как видно на фото и видео, четырехэтажка, атакованная ночью, фактически превратилась в руины. Именно из-под ее завалов извлекли тела троих погибших. Спасатели до сих пор разбирают завалы, хотя вынуждены время от времени направляться в укрытие из-за угрозы повторного удара.
Во время атаки днем "шахед" попал в многоэтажку, один из подъездов частично разрушен. Три человека получили ранения. Сейчас на месте попаданий работают все необходимые службы.
Добавим, что также было попадание в одну из АЗС, что вероятнее привело к ухудшению качества воздуха. С ночи Днепр накрывает черный дым. Потому местных призывают ограничить пребывание на улице.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что за ночь 25 апреля Россия выпустила по Украине почти 30 ракет и более полутысячи дронов.