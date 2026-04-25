Руины вместо домов и огромный столб дыма. Как Днепр выглядит после атаки России (репортаж Яна Доброносова)

Число пострадавших в городе возросло

Днепр продолжает приходить в себя от российской атаки 25 апреля. Враг направил на город ракеты и дроны, взрывы раздавались с поздней ночи и даже днем.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже побывал на месте событий. Известно, что в результате атаки ночью зафиксировано попадание в многоэтажку, также днем "шахед" атаковал жилой дом.

В ОГА сообщили, что всего из-за вражеского удара пострадали 7 человек. Из них пятеро – в больнице. Во время атаки днем трое детей получили ранения: 15-летний парень и 16-летняя девушка госпитализированы, они в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний парень будет лечиться амбулаторно.

Дом после атаки России. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Разрушенный дом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дома после атаки России. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как видно на фото и видео, четырехэтажка, атакованная ночью, фактически превратилась в руины. Именно из-под ее завалов извлекли тела троих погибших. Спасатели до сих пор разбирают завалы, хотя вынуждены время от времени направляться в укрытие из-за угрозы повторного удара.

Разрушена многоэтажка. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Спасатели на месте попадания. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Столб дыма над городом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Во время атаки днем "шахед" попал в многоэтажку, один из подъездов частично разрушен. Три человека получили ранения. Сейчас на месте попаданий работают все необходимые службы.

Добавим, что также было попадание в одну из АЗС, что вероятнее привело к ухудшению качества воздуха. С ночи Днепр накрывает черный дым. Потому местных призывают ограничить пребывание на улице.

