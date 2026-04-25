Прилет в оккупированном Луганске и атака дронов на Шостку. Хронология войны — день 1522

25 апреля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре суббота, 25 апреля. Россияне усилили давление на фронте и, как сообщает DeepState, продвинулись в Донецкой области. За минувшие сутки было зафиксировано 204 боевых столкновения. Тем временем мониторы фиксировали массовый взлет российских носителей крылатых ракет. Угроза обстрелов выросла.

Как проходит 1522-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Луганске были слышны взрывы. Предварительно известно, что город под атакой БПЛА. Наблюдаются перебои с электроснабжением.

Пожар в Луганске после попадания

Над Украиной кружат вражеские дроны. В то же время мониторы пишут, что их количество ограничено и говорить о массированных пусках еще рано.

В Шостке раздаются десятки взрывов. Город атакуют БПЛА.

