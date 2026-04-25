Приліт в окупованому Луганську та атака дронів на Шостку. Хронологія війни - день 1522

25 квітня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 25 квітня. Росіяни посилили тиск на фронті та, як повідомляє DeepState, просунулись у Донецькій області. За минулу добу було зафіксовано 204 бойових зіткнення. Тим часом монітори фіксували масовий зліт російських носіїв крилатих ракет. Загроза обстрілу зросла.

Як проходить 1522-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Луганську було чутно вибухи. Попередньо відомо, що місто під атакою БПЛА. Спостерігаються перебої з електропостачанням.

Пожежа у Луганську після влучання

Над Україною кружляють ворожі дрони. Водночас монітори пишуть, що їх кількість обмежена і говорити про масовані пуски ще зарано.

У Шостці лунають десятки вибухів. Місто атакують БПЛА.

