Рус

Приліт в окупованому Луганську та атака дронів на Шостку. Хронологія війни - день 1522

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
1522-й день повномасштабної війни Росії проти України
1522-й день повномасштабної війни Росії проти України.

25 квітня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 25 квітня. Росіяни посилили тиск на фронті та, як повідомляє DeepState, просунулись у Донецькій області. За минулу добу було зафіксовано 204 бойових зіткнення. Тим часом монітори фіксували масовий зліт російських носіїв крилатих ракет. Загроза обстрілу зросла.

Як проходить 1522-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Луганську було чутно вибухи. Попередньо відомо, що місто під атакою БПЛА. Спостерігаються перебої з електропостачанням.

Вибух у Луганську 24 квітня - на місці влучання пожежа
Пожежа у Луганську після влучання

Над Україною кружляють ворожі дрони. Водночас монітори пишуть, що їх кількість обмежена і говорити про масовані пуски ще зарано.

У Шостці лунають десятки вибухів. Місто атакують БПЛА.

Теги:
#Україна #Росія #Війна