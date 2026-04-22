У Харкові влучання дрона, а Росія через атаки скоротила видобуток нафти. Хронологія війни - день 1519

22 квітня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 22 квітня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, зосереджуючи найбільшу кількість атака на Донеччині та Запоріжжі. За минулу добу сталось 194 боєзіткнення. Тим часом моніторингові канали повідомляють про високу ймовірність російського обстрілу. Зокрема було пізно ввечері було зафіксовано пуски дронів з кількох напрямків.

Як проходить 1519-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Харкові влучання БПЛА типу "Молнія" в інфраструктурний об’єкт у Слобідському районі.

В одному з районів Запоріжжя зафіксовано вибух, — ОВА.

Через удар по центральній частині Путивля на Сумщині пошкоджений цивільний автомобіль, повідомив міський голова Гаврильчук. Також є інформація про одну постраждалу людину.

Росія через атаки українських БПЛА різко скоротила видобуток нафти — ще два НПЗ припинили роботу. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. Стверджується, що Росія скоротила видобуток нафти у квітні приблизно на 300 000–400 000 барелів на день, що стало найрізкішим місячним падінням за останні шість років.

