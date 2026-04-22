В Харькове попадание дрона, а Россия из-за атак сократила добычу нефти. Хронология войны — день 1519

22 апреля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре среда, 22 апреля. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, сосредотачивая наибольшее количество атак на Донбассе и Запорожье. За минувшие сутки произошло 194 боестолкновения. Тем временем мониторинговые каналы сообщают о высокой вероятности российских обстрелов. В частности, поздно вечером были зафиксированы пуски дронов по нескольким направлениям.

Как проходит 1519-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Харькове попадание БПЛА типа "Молния" в инфраструктурный объект в Слободском районе.

В одном из районов Запорожья зафиксирован взрыв, — ОВА.

Из-за удара по центральной части Путивля на Сумщине поврежден гражданский автомобиль, сообщил городской голова Гаврильчук. Также есть информация об одном пострадавшем человеке.

Россия из-за атак украинских БПЛА резко сократила добычу нефти — еще два НПЗ прекратили работу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Утверждается, что Россия сократила добычу нефти в апреле примерно на 300 000-400 000 баррелей в день, что стало самым резким месячным падением за последние шесть лет.

