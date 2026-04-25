Днепр был под атакой 8 часов, есть попадания в Харькове. Последствия массированного удара по Украине (фото)

РФ била беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами

В ночь на субботу, 25 апреля, Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Основной удар пришелся по Днепру, также враг ударил по Харькову и Киевщине.

Днепр — последствия атаки

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что 14 человек ранены из-за вражеской атаки на Днепр. Среди них – 9-летний мальчик. Ему оказали медпомощь, он будет лечиться амбулаторно. Госпитализированы девять человек, все в состоянии средней тяжести. В городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин.

По данным мониторинговых каналов, именно Днепр являлся основным направлением российских ударов. Враг атаковал дронами (не менее 60) и ракетами, город находился под непрерывной комбинированной массированной атакой почти 8 часов.

Харьков был атакован ракетами и дронами

Харьков Россия атаковала беспилотниками и баллистическими ракетами. После полуночи вражеский дрон попал по жилой многоэтажке в Салтовском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Повторные взрывы прогремели около трех часов. Враг нанес несколько ударов по Киевскому району областного центра. Один из ударов там пришелся вблизи жилого дома. Также есть попадание в Шевченковском районе.

"Также пострадала транспортная инфраструктура — в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод", — пишет Терехов.

Белая Церковь — враг направил на город десяток дронов

Также под ракетно-дроновый удар попал город Белая Церковь Киевской области. По данным мониторинговых групп, враг направил на город около десятка дронов.

Детали атаки в ночь на 25 апреля

Как пишут мониторинги, ночью Россия точечно атаковала города Украины дронами. Начиная со 2 ночи под атакой 30+ БпЛА были Рени/Орловка в Одесской области. Около 3 часов началась атака беспилотниками на Днепр, она продолжалась почти до 6 утра. Также около 3 часов под атакой дронов была Белая Церковь и отдельные районы Киевщины.

Враг также одномоментно и одновременно с дронами и крылатыми ракетами запустил около 10 баллистических ракет по Днепру и Харькову. Около 30 крылатых ракет типа Х-101, вероятно, с привлечением КР типа 9м727, враг направил в направлении Киевщины и Черниговщины. Подавляющее большинство крылатых ракет не достигли своих целей.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 апреля Россия ударила беспилотниками по Одессе. В результате обстрела погибли два человека, еще 14 пострадали.