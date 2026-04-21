Число пострадавших от удара по Сумам возросло. Ранены дети (фото и видео)
Под атакой оказался Заречный район областного центра
Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками в ночь на вторник, 21 апреля. Вражеские дроны ударили по жилому сектору, пострадали 15 людей, среди которых трое несовершеннолетних.
Обновлено 8:30 В Сумской ОВА проинформировали, что количество пострадавших от ночных ударов выросло до 15 человек. Среди раненых – трое подростков: девочки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Большинство пострадавших – люди пожилого возраста. Госпитализированы пять человек, трое из них — раненые девочки.
Как сообщили в полиции области, несколько ударов пришлись по спальному району областного центра. Повреждены жилые дома: выбиты окна, загорелись автомобили.
По данным и. городского головы Артема Кобзаря, на одной из придомовых территорий Заречного района зафиксировано более пяти попаданий. Один из вражеских дронов попал в крышу лечебного заведения.
Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко добавил, что на месте попаданий возник пожар. Трое пострадавших, в том числе подросток, госпитализированы.
Предыдущий удар по Сумам
Россия регулярно атакует пограничную область и областной центр. В ночь на 11 апреля враг ударил беспилотниками по жилым домам. Пострадали 14 жителей Сум. Среди раненых – 14-летний парень.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночь на 16 апреля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Погибли четыре человека, еще 62 человека пострадали.