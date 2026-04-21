Кількість постраждалих від удару по Сумах зросла. Поранено дітей (фото і відео)

Росія масовано атакувала Суми безпілотниками в ніч на вівторок, 21 квітня. Ворожі дрони вдарили по житловому сектору, постраждало 15 людей, серед яких троє неповнолітніх.

Оновлено 8:30 У Сумській ОВА поінформували, що кількість постраждалих від нічних ударів зросла до 15 людей. Серед поранених – троє підлітків: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих – люди літнього віку. Госпіталізовано п'ятеро людей, троє з них — поранені дівчата.

Як повідомили у поліції області, декілька ударів прийшлися по спальному району обласного центру. Пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, загорілися автівки.

Пошкоджено багатоповерхівки

Згоріли авто

Виникла пожежа

За даними в.о. міського голови Артема Кобзаря, на одній із прибудинкових територій Зарічного району зафіксовано понад п'ять влучань. Один з ворожих дронів поцілив в дах лікувального закладу.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що на місці влучань здійнялася пожежа. Трьох постраждалих, зокрема й підлітка, госпіталізовано.

Попередній удар по Сумах

Росія регулярно атакує прикордонну область та обласний центр. В ніч на 11 квітня ворог вдарив безпілотниками по житлових будинках. Постраждали 14 мешканців Сум. Серед поранених – 14-річний хлопець.

