В Одессе есть погибшие и много пострадавших: враг бил по жилым домам (фото и видео)

Россияне атаковали жилой сектор беспилотниками

В Одессе из-за российской атаки разрушены две двухэтажки, поврежден трехэтажный дом. В результате обстрела погибли два человека, еще 14 пострадали.

В ГСЧС сообщили, что один российский дрон попал в двухэтажный дом. Там погибли два человека, еще один человек пострадал. Трехэтажный дом загорелся, там разрушены квартиры, пострадали шесть человек.

Еще две двухэтажки разрушены вражеским ударом, там пострадали семь человек. Один человек спасен, эвакуированы еще 20 человек.

Враг бил по жилым домам

Жителей эвакуировали

Пострадавший котик

Повреждены машины

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, на одной из локаций разрушены квартиры на втором и третьем этажах. Пострадали два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина получили осколочные ранения.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак проинформировал, что в результате российского удара попадание в несколько жилых домов — две двухэтажки и трехэтажку. Также зафиксировано попадание в нежилое здание.

Возникли пожары

Один из поврежденных домов

Спасатели оперативно прибыли на место

Пожар из-за вражеского дрона

Один из домов разрушен

Одесса регулярно находится под вражескими ударами

11 апреля россияне атаковали жилой сектор Одессы. Тогда погибли два человека, еще двое жителей пострадали. Были повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", ранним утром в пятницу, 10 апреля Россия атаковала Одессу беспилотниками. Раздался громкий взрыв, после него возникло сильное задымление.