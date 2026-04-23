В Днепре стало больше пострадавших. Последствия удара по многоэтажке (фото)

Среди пострадавших есть дети

В ночь на 23 апреля Россия атаковала Днепр "шахедами". Зафиксировано попадание в многоэтажку, в нескольких районах города начались пожары. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОГА. По его словам, в результате атаки на многоэтажку возник пожар в нескольких квартирах.

UPD: До 10 выросло количество пострадавших из-за ночной вражеской атаки на Днепр.

Последствия атаки на Днепр

В Днепре количество пострадавших возросло до 9 человек, двое – погибших. Пострадала 13-этажка, магазин, авто, админздание, не эксплуатировавшееся здание, говорят в ОГА.

"Враг попал в многоэтажку в Днепре. Загорелось несколько квартир", — говорится в сообщении.

Пожар после попадания в Днепре. Фото: ОГА

В Днепре попадание в многоэтажку. Фото: ОГА

В ОГА добавили, что кроме многоэтажки в городе загорелись авто и магазин. На местах уже работают все необходимые службы, чтобы оперативно ликвидировать последствия атаки.

"Двое человек погибли, восемь получили ранения. Увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки россиян на Днепр. Один человек до сих пор не выходит на связь", — сообщил Ганжа.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Днепр. Фото: ОГА

Ликвидация последствий атаки на Днепр Фото: ОГА

Последствия атаки на Днепр Фото: ОГА

Известно, что среди пострадавших в Днепре есть дети — девочки 9 и 14 лет. Госпитализированы трое взрослых, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Ранее Ганжа писал, что ранения получили женщины 62 и 68 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. 35-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

