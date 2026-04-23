У Дніпрі побільшало постраждалих. Наслідки удару по багатоповерхівці (фото)

Серед постраждалих є діти

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Дніпро "шахедами". Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, у кількох районах міста почались пожежі. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОДА. За його словами, внаслідок атаки на багатоповерхівку виникла пожежа в кількох квартирах

UPD: У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 9 людей, двоє – загинули. Понівечені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля, будівля, що не експлуатувалася, кажуть в ОДА.

"Ворог поцілив у багатоповерхівку в Дніпрі. Зайнялися кілька квартир", — йдеться у повідомленні.

В ОДА додали, що, окрім багатоповерхівки, у місті зайнялися авто та магазин. На місцях вже працюють усі потрібні служби, аби оперативно ліквідувати наслідки атаки.

"Двоє людей загинули, восьмеро дістали поранень. Збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро. Одна людина досі не виходить на звʼязок", — повідомив Ганжа.

Відомо, що серед постраждалих у Дніпрі є діти — дівчата 9 та 14 років. Госпіталізовані троє дорослих, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. До цього Ганжа писав, що поранення отримали жінки 62 і 68 років, вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

