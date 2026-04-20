У російському Туапсе після вибухів дронів горить стратегічний завод "Роснєфті" (відео)
Це - одне з найбільших нафтопереробних заводів РФ
У місті Туапсе Краснодарського краю Росії в ніч на понеділок, 20 квітня пролунали вибухи. Безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод та порт, спалахнули пожежі. В ніч на 16 квітня цей НПЗ вже був атакований та горів кілька діб.
Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, після вибухів та роботи російської ППО на НПЗ зайнялися два резервуари. Згідно з OSINT-анализом ASTRA, у резервуарному парку Туапсинського НПЗ в результаті нічної атаки зафіксовано понад 10 точок горіння.
Заграву від пожежі видно за багато кілометрів. Як видно на кадрах, знятих вранці, над резервуарами здіймається густий чорний дим.
Що відомо про НПЗ у Туапсе
Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – стратегічно важливе підприємство "Роснєфті". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці нафти.
Він — єдиний на чорноморському узбережжі Росії. За проєктної потужності 12 млн тонн фактично на заводі переробляють 8,6 млн тонн сировини. Це найстаріший нафтопереробний завод у РФ, збудований ще у 1929 році.
Він вже неодноразово потрапляв під удари безпілотниками. У 2025 році після дронових атак там палало зокрема у листопаді. Також НПЗ було атаковано у березні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 18 квітня дрони атакували одразу два нафтопереробних заводи в Росії — у містах Новокуйбишевськ та Сизрань Самарської області. Волонтер та блогер Сергій Стерненко тоді попередив окупантів, що ці атаки — лише початок.