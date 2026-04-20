У російському Туапсе після вибухів дронів горить стратегічний завод "Роснєфті" (відео)

Це - одне з найбільших нафтопереробних заводів РФ

У місті Туапсе Краснодарського краю Росії в ніч на понеділок, 20 квітня пролунали вибухи. Безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод та порт, спалахнули пожежі. В ніч на 16 квітня цей НПЗ вже був атакований та горів кілька діб.

Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, після вибухів та роботи російської ППО на НПЗ зайнялися два резервуари. Згідно з OSINT-анализом ASTRA, у резервуарному парку Туапсинського НПЗ в результаті нічної атаки зафіксовано понад 10 точок горіння.

Точки горіння у резервуарному парку Туапсинського НПЗ

Заграву від пожежі видно за багато кілометрів. Як видно на кадрах, знятих вранці, над резервуарами здіймається густий чорний дим.

Що відомо про НПЗ у Туапсе

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – стратегічно важливе підприємство "Роснєфті". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці нафти.

Він — єдиний на чорноморському узбережжі Росії. За проєктної потужності 12 млн тонн фактично на заводі переробляють 8,6 млн тонн сировини. Це найстаріший нафтопереробний завод у РФ, збудований ще у 1929 році.

Він вже неодноразово потрапляв під удари безпілотниками. У 2025 році після дронових атак там палало зокрема у листопаді. Також НПЗ було атаковано у березні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 18 квітня дрони атакували одразу два нафтопереробних заводи в Росії — у містах Новокуйбишевськ та Сизрань Самарської області. Волонтер та блогер Сергій Стерненко тоді попередив окупантів, що ці атаки — лише початок.