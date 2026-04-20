В российском Туапсе после взрывов дронов горит стратегический завод "Роснефти" (видео)

Это – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ

В городе Туапсе Краснодарского края России в ночь на понедельник, 20 апреля, прогремели взрывы. Беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и порт, вспыхнули пожары. В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток.

Как сообщает Telegram-канал Supernova+, после взрывов и работы российской ПВО на НПЗ загорелись два резервуара. Согласно OSINT-анализу ASTRA, в резервуарном парке Туапсинского НПЗ в результате ночной атаки зафиксировано более 10 точек горения.

Точки горения в резервуарном парке Туапсинского НПЗ

Зарево от пожара видно за много километров. Как видно на кадрах, снятых утром, над резервуарами поднимается густой черный дым.

Что известно об НПЗ в Туапсе

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ) – стратегически важное предприятие "Роснефти". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти.

Он единственный на черноморском побережье России. При проектной мощности 12 млн. тонн фактически на заводе перерабатывают 8,6 млн. тонн сырья. Это самый старый нефтеперерабатывающий завод в РФ, построенный еще в 1929 году.

Он уже не раз попадал под удары беспилотниками. В 2025 году после дроновых атак там пылало, в частности, в ноябре. Также НПЗ был атакован в марте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 18 апреля дроны атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в России — в городах Новокуйбышевск и Сызрань Самарской области. Волонтер и блогер Сергей Стерненко тогда предупредил оккупантов, что эти атаки — только начало.