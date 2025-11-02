"Прикурили" терминал и танкер: украинская атака по Туапсе поразила важный объект россиян (фото, видео)

Атакованный дронами Туапсинский морской нефтяной терминал имеет большое значение для российского экспорта

Украинские дроны в ночь на 2 ноября во время ударов по России атаковали морской порт в Туапсе Краснодарского края РФ. Был поражен важный для российского нефтяного экспорта объект — Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти", специально построенный для загрузки нефти в танкеры, в том числе приписанные к "теневому флоту" России.

Что известно:

Дроны атаковали терминал: было несколько полноценных попаданий, вспыхнул пожар

У терминала также могли поразить танкер, загруженный нефтью — очень сильный пожар

Так называемый "оперштаб" региона подтвердил атаку и ее последствия — но традиционно лжет об "обломках дронов"

Как пишут украинские мониторинговые каналы и российские СМИ, был поражен глубоководный танкерный причал, который ввели в эксплуатацию в 2013 году. Причал имеет огромное значение для российского нефтяного экспорта на Черном море. Его мощность — до семи миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год, он способен принимать суда длиной до 250 метров. Преимущественно он обслуживает операции Туапсинского НПЗ — на этот завод ранее также наведывались украинские дроны.

Отмечается, что было несколько полноценных поражений объекта. Один из дронов ударил по центральной грузовой эстакаде – это главный узел для перевалки нефти и темных нефтепродуктов между берегом и танкерами. Еще один удар задел нефтеналивной пирс. Третий дрон попал в находившийся под загрузкой танкер: на судне начался мощный пожар.

Между тем, так называемый "оперативный штаб Краснодарского края" вынужден был подтвердить удар украинских дронов. Там также признали "повреждение танкера" и "повреждение терминала", приписав сюда же якобы повреждение железнодорожного вокзала. Однако уже привычно россияне врут о якобы "обломках дронов", повлекших повреждение, и уверяют, что якобы обошлось без пострадавших.

Проблемы с топливом в России: при чем здесь "дроновые санкции"

Недавно в России сложилась уникальная ситуация, когда страна, еще недавно гордо называвшая себя мировой "бензоколонкой", после ударов "добрых" дронов по НПЗ была вынуждена просить горючее у соседей. В частности, Беларусь в сентябре нарастила экспорт бензина в РФ в четыре раза по сравнению с августом — до 49 тысяч тонн. Еще 33 тысячи тонн дизельного горючего пошли по тому же маршруту. Также рассматривались поставки нефти из Китая – при том, что Россия почти даром продает туда сырую нефть.

Причиной такой ситуации стали удары дронов по российским НПЗ. За август Украина выбила 17% переработки нефти РФ, за сентябрь эта цифра выросла до 38%. В целом, по данным Службы безопасности Украины, из-за атак по НПЗ россияне сократили не только нефтепереработку, но и добычу нефти — кое-где она упала на 90%.

Кстати, еще один удар Россия получила 22 октября, когда Министерство финансов США почти одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа по отмене саммита в Будапеште объявило о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Российская биржа отреагировала падением, обе компании потеряли миллиарды и рассматривают продажу зарубежных активов.

"Энергетические санкции"

Напомним, что в Московской области РФ в ночь с 31 октября на 1 ноября произошел масштабный блэкаут. Перебои со светом оставили большинство населенных пунктов под Москвой без света, а кое-где из-за сильных перепадов напряжения свет мигал, электроприборы выходили из строя. Россияне обвинили украинские дроны, а власти долго молчали о причинах блэкаута.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом ударов по российской энергетике пообещал, что, если РФ попытается устроить блэкаут в Украине, получит блэкаут в приграничных регионах. А если попытается устроить блэкаут в Киеве – получит блэкаут в Москве.