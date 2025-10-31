Россия всю ночь была под атакой дронов. Они подожгли подстанцию, ударили по НПЗ и ТЭЦ (фото и видео)
После ударов возникли перебои с энергоснабжением в большом городе
В ночь на пятницу, 29 октября, дроны атаковали несколько областей России. Взрывы раздавались в городах Владимир, Ярославль и Орел.
Что нужно знать:
- Некоторые регионы России минувшей ночью слушали взрывы — их посетили дроны
- Под удар попали электроподстанция в городе Владимире, НПЗ в Ярославле и ТЭЦ в Орле
- Возникли пожары, в Орле — проблемы с электроснабжением
По предварительным данным, повреждены НПЗ, электроподстанция и ТЭЦ. По словам местных, кое-где даже не работала вражеская ПВО.
Владимир – под ударом была электроподстанция
Взрыв раздался в окрестностях города, в поселке Энергетик, сообщает Exilenova+. Под удар попала подстанция Владимирская, после взрыва там началось горение. По словам местных, там даже не работала ПВО, произошло два попадания.
Подстанция Владимирская 750 кВ – одна из самых больших и мощных в Европе. Она является стратегическим узлом Единой энергетической системы России и обеспечивает электроснабжение Центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области.
Подстанция принимает участие в передаче мощности Калининской АЭС, Костромской ГРЭС и других крупных источников энергии, а также обеспечивает транзит между Центром и Поволжьем. Ее стабильная работа критически важна для надежности и баланса энергосистемы РФ.
Ярославль — атакован НПЗ
Ночью несколько взрывов раздалось в районе НПЗ (Ярославнефтеоргсинтез). Местные показали момент атаки.
Орел — поражена ТЭЦ
Кроме того, минувшей ночью дроны атаковали российский город Орел. В частности, они посетили местную ТЭЦ. По предварительной информации, беспилотники поразили открытое распределительное устройство (ВРП) 110 кВ Орловской ТЭЦ и мазутохранилище. ВРП — это открытая часть электрической подстанции или энергоблока, где осуществляется прием, распределение и передача электроэнергии от генераторов станции к линиям электропередачи. После прилета в городе исчез свет.
Орловская ТЭЦ — самый большой генерирующий источник электроэнергии и тепла в области. Обеспечивает как электричество, так и теплоснабжение.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 октября дроны СБУ поразили несколько объектов врага на территории оккупированного Крыма. Под удар попали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС (радиолокационные станции) оккупантов.