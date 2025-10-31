Россия всю ночь была под атакой дронов. Они подожгли подстанцию, ударили по НПЗ и ТЭЦ (фото и видео)

После ударов возникли перебои с энергоснабжением в большом городе

В ночь на пятницу, 29 октября, дроны атаковали несколько областей России. Взрывы раздавались в городах Владимир, Ярославль и Орел.

Что нужно знать:

Некоторые регионы России минувшей ночью слушали взрывы — их посетили дроны

Под удар попали электроподстанция в городе Владимире, НПЗ в Ярославле и ТЭЦ в Орле

Возникли пожары, в Орле — проблемы с электроснабжением

По предварительным данным, повреждены НПЗ, электроподстанция и ТЭЦ. По словам местных, кое-где даже не работала вражеская ПВО.

Владимир – под ударом была электроподстанция

Взрыв раздался в окрестностях города, в поселке Энергетик, сообщает Exilenova+. Под удар попала подстанция Владимирская, после взрыва там началось горение. По словам местных, там даже не работала ПВО, произошло два попадания.

Пожар на месте прилета

Огонь был виден издалека

Подстанция Владимирская 750 кВ – одна из самых больших и мощных в Европе. Она является стратегическим узлом Единой энергетической системы России и обеспечивает электроснабжение Центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Подстанция принимает участие в передаче мощности Калининской АЭС, Костромской ГРЭС и других крупных источников энергии, а также обеспечивает транзит между Центром и Поволжьем. Ее стабильная работа критически важна для надежности и баланса энергосистемы РФ.

Ярославль — атакован НПЗ

Ночью несколько взрывов раздалось в районе НПЗ (Ярославнефтеоргсинтез). Местные показали момент атаки.

Орел — поражена ТЭЦ

Кроме того, минувшей ночью дроны атаковали российский город Орел. В частности, они посетили местную ТЭЦ. По предварительной информации, беспилотники поразили открытое распределительное устройство (ВРП) 110 кВ Орловской ТЭЦ и мазутохранилище. ВРП — это открытая часть электрической подстанции или энергоблока, где осуществляется прием, распределение и передача электроэнергии от генераторов станции к линиям электропередачи. После прилета в городе исчез свет.

Орловская ТЭЦ — самый большой генерирующий источник электроэнергии и тепла в области. Обеспечивает как электричество, так и теплоснабжение.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 октября дроны СБУ поразили несколько объектов врага на территории оккупированного Крыма. Под удар попали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС (радиолокационные станции) оккупантов.