Росія всю ніч була під атакою дронів. Вони підпалили підстанцію, вдарили по НПЗ та ТЕЦ (фото і відео)

Після атаки виникли перебої з енергопостачанням у великому місті

У ніч на п'ятницю, 29 жовтня, дрони атакували кілька областей Росії. Вибухи лунали у містах Владімір, Ярославль та Орел.

Що треба знати:

Деякі регіони Росії минулої ночі слухали вибухи — до них навідалися дрони

Під удар потрапили електропідстанція у місті Владімір, НПЗ у Ярославлі та ТЕЦ в Орлі

Виникли пожежі, в Орлі — проблеми з електропостачанням

За попередніми даними, пошкоджено НПЗ, електропідстанцію та ТЕЦ. За словами місцевих, подекуди навіть не працювала ворожа ППО.

Владімір — під ударом була електропідстанція

Вибух пролунав у на околицях міста, у селищі Енергетик, повідомляє Exilenova+. Під удар потрапила підстанція Владімірська, після вибуху там почалося горіння. За словами місцевих, там ППО не працювало, сталося два влучання.

Пожежа на місці прильоту

Вогонь було видно здалеку

Підстанція Владімірська 750 кВ — одна з найбільших та найпотужніших у Європі. Вона є стратегічним вузлом Єдиної енергетичної системи Росії та забезпечує електропостачання Центрального регіону, включаючи Москву, Володимирську, Нижегородську та частково Іванівську області.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Підстанція бере участь у передачі потужності Калінінської АЕС, Костромської ГРЕС та інших великих джерел енергії, а також забезпечує транзит між Центром та Поволжям. Її стабільна робота є критично важливою для надійності та балансу енергосистеми РФ.

Ярославль — атакований НПЗ

Вночі кілька вибухів пролунало в районе НПЗ (Ярославнафтооргсинтез). Місцеві показали момент атаки.

Орел — уражено ТЕЦ

Крім того, минулої ночі дрони атакували російське місто Орел. Зокрема вони навідалися до місцевої ТЕЦ. За попередньою інформацією безпілотники уразили (відкритий розподільчий пристрій (ВРП) 110 кВ Орловської ТЕЦ та мазутосховище. ВРП — це відкрита частина електричної підстанції або енергоблока, де здійснюється прийом, розподіл та передача електроенергії від генераторів станції до ліній електропередачі. Після прильоту у місті зникло світло.

Орловська ТЕЦ — найбільше генеруюче джерело електроенергії та тепла в області. Забезпечує як електрику, і теплопостачання.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 29 жовтня дрони СБУ уразили кілька об'єктів ворога на території окупованого Криму. Під удар потрапили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС (радіолокаційні станції) окупантів.