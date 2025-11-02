Дроны устроили россиянам веселую ночь: взрывы раздавались в Орле, Алчевске, Туапсе и Крыму (фото, видео, карта)

Алчевск на оккупированной Луганской области без света, а в Туапсе в Краснодарском крае РФ масштабный пожар

Украинские дроны за последние несколько часов устроили российским оккупантам настоящий кошмар. Атакованы были временно оккупированы Алчевск в Луганской области, а также Железногорск в Курской области РФ, ряд населенных пунктов в Краснодарском крае и несколько регионов внутри России. Поражен ряд важных энергетических объектов, там начались сильные пожары.

Что известно:

"Добрые дроны" посетили Краснодарский край, временно оккупированные Крым и Луганскую область Украины, Курскую и Орловскую области РФ

Алчевск сидит без света, там блэкаут, та же ситуация в Железногорске в Курской области РФ

Туапсе – пожар на нефтяном объекте, взрывы слышали также в других населенных пунктах в районе Тамани

Во временно оккупированном Алчевске в Луганской области произошел блэкаут после того, как туда наведались дроны. Предварительно была поражена подстанция "Алчевская" на 220 кВ, которая обеспечивает светом город и его окрестности. Местные каналы публикуют фото и видео из Алчевска после ударов дронов — на улицах и дома темно. Такая же ситуация в российском городе Железногорск в Курской области РФ — предварительно, там также поражена местная подстанция.

Пожар на подстанции Алчевска

Пожар на подстанции Алчевска

Блэкаут в Железногорске

ПС "Алчевская"

ПС "Железногорская"

Прилетело и городу Туапсе в Краснодарском крае РФ. Пожар фиксируется в районе "Причала №1 нефтяного терминала Туапсе" ("Глубоководный причал Роснефти"). Так называемый "оперштаб Краснодарского края" уже подтвердил "повреждение портовой инфраструктуры" в результате дроновых атак. Кроме Туапсе, взрывы были слышны в районе морского порта "Темрюк" и н/п Лазорево. В сети уже появились фото пожара в Туапсе и приблизительная локация места атаки.

Пожар на нефтяном причале в Туапсе

Пожар на нефтяном причале в Туапсе

Пожар на нефтяном причале в Туапсе

Пожар на нефтяном причале в Туапсе

Также, по предварительным данным, дроны залетели во временно оккупированный Крым и центральные регионы России. Что именно поразили в Крыму, пока неизвестно — мониторинговые каналы не писали о точных локациях взрывов. В городе Орел в центральных регионах РФ (Орловская область) предварительно снова поражены энергетические объекты российского режима: соответствующие видео публикуют российские каналы.

Напомним, что в Московской области РФ в ночь с 31 октября на 1 ноября произошел масштабный блэкаут. Перебои со светом оставили большинство населенных пунктов под Москвой без света, а кое-где из-за сильных перепадов напряжения свет мигал, электроприборы выходили из строя. Россияне обвинили украинские дроны, а российские власти долго молчали о причинах блэкаута.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом ударов по российской энергетике пообещал, что, если РФ попытается устроить блэкаут в Украине, получит блэкаут в приграничных регионах. А если попытается устроить блэкаут в Киеве – получит блэкаут в Москве.