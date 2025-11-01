Московская область сидит без света: россияне жалуются на "добрые дроны" (видео)

Перед тем, как исчез свет, сообщалось о подлете "неизвестных дронов" в столицу России

В Московской области РФ в ночь с 31 октября на 1 ноября произошел масштабный блэкаут. Перебои со светом оставили большинство населенных пунктов под Москвой без света, а кое-где из-за сильных перепадов напряжения свет мигает, электроприборы выходят из строя. Россияне обвиняют украинские дроны, власть молчит.

Что известно:

Российские СМИ публикуют многочисленные видео из Подмосковья

Официально проблемы с электроснабжением объяснили "аварией на электросетях"

Россияне обвиняют украинские дроны и жалуются на выход из строя электроприборов из-за скачков напряжения

Российские Telegram-каналы вечером 31 октября начали писать о том, что во многих населённых пунктах в Московской области и Подмосковье исчез свет. В то же время в некоторых других населенных пунктах области свет начал мигать, а напряжение — безумно прыгать. Опубликовано несколько видео погрузившихся в темноту улиц, а также видео мигающих фонарей из-за прыжков в электросети.

Официальная версия в каналах – электроэнергии временно нет "в связи с аварийной ситуацией на электросетях". Власти Московской области ситуацию не комментировали. При этом также сообщалось об атаке дронов на область: местные каналы написали, что к столице РФ подлетают "неизвестные дроны", а позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что якобы был сбит один дрон вблизи столицы.

Между тем, пока российские власти молчат, интернет полон жалоб от россиян. Жители Подмосковья пишут, что в блэкауте 100 процентов "виноваты дроны Украины" и жалуются, что из-за скачков напряжения у многих выходят из строя электроприборы.

Удары по России: Москва страдает от дронов

Напомним, что Москву несколько дней подряд атаковали ударные дроны. В частности, во время атаки дронов на Москву вечером 26 октября сеть довольно быстро облетела сделанное в российской столице фото российского аналога украинских мобильных огневых групп. Пикап с несколькими солдатами и пулеметом стал у стен Кремля, чтобы пытаться перехватывать и сбивать украинские дроны. Украинцы традиционно отреагировали на это множеством мемов и насмешками над Россией.

Но гораздо интереснее то, что в ночь на пятницу, 29 октября, дроны атаковали несколько областей России. Взрывы раздавались в городах Владимир, Ярославль и Орел. Большинство атак пришлось по российской энергетике – например, пострадала Владимирская электроподстанция. Она одна из самых больших и мощных в Европе. Эта подстанция является стратегическим узлом Единой энергетической системы России и обеспечивает электроснабжение Центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом ударов Украины по российской энергетике пообещал, что, если РФ попытается устроить блэкаут в Украине, получит блэкаут в приграничных регионах. А если попытается устроить блэкаут в Киеве – получит блэкаут в Москве.