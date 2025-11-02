Дрони влаштували росіянам веселу нічку: вибухи лунали в Орлі, Алчевську, Туапсе та Криму (фото, відео, мапа)

Алчевськ на окупованій Луганщині без світла, а в Туапсе в Краснодарському краї РФ масштабна пожежа

Українські дрони за останні кілька годин влаштували російським окупантам справжній кошмар. Атаковані були тимчасово окупований Алчевськ в Луганській області, а також Жєлєзногорськ в Курській області РФ, низка населених пунктів в Краснодарському краї та кілька регіонів всередині Росії. Уражено низку важливих енергетичних об'єктів, там спалахнули сильні пожежі.

Що відомо:

"Добрі дрони" навідалися у Краснодарський край, тимчасово окуповані Крим та Луганську область України, Курську та Орловську області РФ

Алчевськ сидить без світла, там блекаут, та ж сама ситуація у Жєлєзногорську в Курській області РФ

Туапсе — пожежа на нафтовому об'єкті, вибухи чули також в інших населених пунктах в районі Тамані

В тимчасово окупованому Алчевську в Луганській області стався блекаут після того, як туди навідалися дрони. Попередньо, було уражено підстанцію "Алчевська" на 220 кВ, яка забезпечує світлом місто та його околиці. Місцеві канали публікують фото та відео з Алчевська після ударів дронів — на вулицях та у домівках темно. Така ж сама ситуація у російському місті Жєлєзногорськ в Курській області РФ — попередньо, там також вражено місцеву підстанцію.

Пожежа на підстанції Алчевська

Блекаут в Жєлєзногорську

Прилетіло й місту Туапсе в Краснодарському краї РФ. Пожежу фіксується в районі "Причалу №1 нафтового термінала Туапсе" ("Глибоководний причал Роснєфті"). Так званий "оперштаб Краснодарського краю" вже підтвердив "пошкодження портової інфраструктури" внаслідок дронових атак. Окрім Туапсе, вибухи було чутно в районі морського порту "Темрюк" та н/п Лазорьовоє. В мережі вже з'явилися фото пожежі в Туапсе та приблизна локація місця атаки.

Пожежа на нафтовому причалі в Туапсе

Також, за попередніми даними, дрони залетіли до тимчасово окупованого Криму та до центральних регіонів Росії. Що саме уразили у Криму, поки що достеменно невідомо — моніторингові канали не писали про точні локації вибухів. В місті Орел в центральних регіонах РФ (Орловська область) попередньо знову уражено енергетичні об'єкти російського режиму: відповідні відео публікують російські канали.

Нагадаємо, що у Московській області РФ у ніч з 31 жовтня на 1 листопада стався масштабний блекаут. Перебої зі світлом залишили більшість населених пунктів під Москвою без світла, а подекуди через сильні перепади напруги світло блимало, електроприлади виходили з ладу. Росіяни звинуватили українські дрони, а влада довго мовчала щодо причин блекауту.

Президент України Володимир Зеленський перед початком ударів по російській енергетиці пообіцяв, що якщо РФ спробує влаштувати блекаут в Україні, отримає блекаут у прикордонних регіонах. А якщо спробує влаштувати блекаут в Києві — отримає блекаут у Москві.