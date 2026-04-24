В Одесі є загиблі та багато постраждалих: ворог бив по житлових будинках (фото і відео)

Росіяни атакували житловий сектор безпілотниками

В Одесі внаслідок російської атаки зруйновано дві двоповерхівки, пошкоджено триповерховий будинок. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 14 постраждали.

У ДСНС повідомили, що один російський дрон влучив у двоповерховий будинок. Там загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Триповерховий будинок загорівся, там зруйновано квартири, постраждало шестеро людей.

Ще дві двоповерхівки зруйновано ворожим ударом, там постраждало семеро людей. Одну людину врятовано, евакуювали ще 20 осіб.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, на одній з локацій зруйновано квартири на другому та третьому поверхах. Постраждало двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік отримали осколкові поранення.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що внаслідок російського удару є влучання у декілька житлових будинків — дві двоповерхівки та триповерхівку. Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

11 квітня росіяни атакували житловий сектор Одеси. Тоді загинуло двоє людей, ще двоє жителів постраждали. Було пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 10 квітня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пролунав гучний вибух, після нього виникло сильне задимлення.