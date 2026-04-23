Работа "Дружбы" под угрозой? Дроны атаковали важную станцию в России (фото)
Эта станция имеет одним из самых больших резервуарных парков
В России зафиксирован пожар на важной нефтеперекачивающей станции (НПС) в Ксово. Вероятнее причиной стала атака дронов.
Об этом пишет канал Еxilenova. Отмечается, что речь идет о НПС "Горький" в Нижегородской области, г. Кстово.
"Кстово. Вероятно, после атаки БПЛА горит нефтебаза", — говорится в сообщении.
На опубликованных фото видно, что масштабы возгорания немалые. Ведь сильное задымление видно в нескольких км от эпицентра. По данным медиа, попадание произошло в НПС "Горький", качающую нефть с предыдущего участка магистрали дальше по трубопроводу (часто в системе "Дружба") в направлении Беларуси и Европы. Эта станция имеет один из самых больших резервуарных парков.
Работа нефтепровода "Дружба" снова под угрозой? Чем он важен
Нефтепроводом "Дружба" перекачивают сырье из России в Словакию и Венгрию. Отношения Украины с этими странами существенно ухудшились после зимней атаки дронов на нефтепровод и длительный ремонт.
22 апреля стало известно, что Украина полностью отремонтировала нефтепровод и он начал свою работу. То есть Венгрия и Словакия получили желаемые поставки из России. До этого, в феврале 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена из-за атаки российского дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины. Тогда премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо начали угрожать Киеву.
По мнению венгерского лидера, остановка работы "Дружбы" была вызвана "политическими, а не техническими причинами". После этого Орбан несколько раз угрожал президенту Владимиру Зеленскому не только прекращением сотрудничества между странами, но и блокированием решений ЕС по Украине.
Для справки
Нефтепровод "Дружба" — одна из крупнейших систем транспортировки нефти в мире, соединяющая Россию с европейскими странами. Общая протяженность магистрали составляет более 5500 километров. Мощность системы позволяет перекачивать около 1,2-1,4 миллиона баррелей нефти в день. Трубопровод имеет два основных направления. Северная ветвь проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Южная ветвь идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после возобновления транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию препятствий для получения Украиной кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза фактически нет.