Робота "Дружби" під загрозою? Дрони атакували важливу станцію в Росії (фото)

Ця станція має один з найбільших резервуарних парків.

В Росії зафіксовано пожежу на важливій нафтоперекачувальній станції (НПС) в Кстово. Ймовірніше причиною стала атака дронами.

Про це пише канал Еxilenova. Зазначається, що йдеться про НПС "Горький" у Нижньогородській області, м. Кстово.

"Кстово. Ймовірно, після атаки БПЛА горить нафтобаза", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на НПС в Кстово

На опублікованих фото видно, що масштаби займання чималі. Адже сильне задимлення видно за кілька км від епіцентру. За даними медіа, влучання сталось у НПС "Горький", яка качає нафту з попередньої ділянки магістралі далі по трубопроводу (часто в системі "Дружба") у напрямку Білорусі та Європи. Ця станція має один з найбільших резервуарних парків.

Робота нафтопроводу "Дружба" знову під загрозою? Чим він важливий

Нафтопроводом "Дружба" перекачують сировину з Росії до Словаччини та Угорщини. Відносини України з цими країнами суттєво погіршилися після зимової атаки дронів на нафтопровід та тривалий ремонт.

22 квітня стало відомо, що Україна повністю відремонтувала нафтопровід та він почав свою роботу. Тобто Угорщина та Словаччина отримали бажане постачання з Росії. До цього, у лютому 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено через атаку російського дрона по трубопровідному обладнанню на заході України. Тоді прем’єр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо почали загрожувати Києву.

На думку угорського лідера, зупинку роботи "Дружби" було викликано "політичними, а не технічними причинами". Після цього Орбан кілька разів погрожував президенту Володимиру Зеленському не лише припиненням співробітництва між країнами, а й блокуванням рішень ЄС щодо України.

Нафтопровід "Дружба" — одна з найбільших систем транспортування нафти у світі, що сполучає Росію з європейськими країнами. Загальна довжина магістралі становить понад 5500 кілометрів. Потужність системи дозволяє перекачувати близько 1,2-1,4 мільйонів барелів нафти на день. Трубопровід має два основні напрямки. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після відновлення транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини перешкод для отримання Україною кредиту у 90 мільярдів євро від Євросоюзу фактично немає.