В Одессе российский дрон попал в многоэтажку, много пострадавших (видео)

Россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру

Одесса подверглась массированной российской атаке беспилотниками в ночь на понедельник, 27 апреля. Повреждены жилые дома, пострадали 13 человек.

Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, произошли попадания в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города. Кроме жилых домов также повреждения получили здание отеля и автомобиля рядом.

По данным главы Одесской ОВ Олега Кипера, в нескольких районах Одессы зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, пострадали жилые дома, гостиница, складские помещения и автомобили.

Россия регулярно терроризирует Одессу

В ночь на 24 апреля в Одессе в результате российской атаки были разрушены две двухэтажки и поврежден трехэтажный дом. В результате обстрела погибли два человека, еще 14 пострадали.

11 апреля россияне атаковали жилой сектор Одессы. Тогда погибли два человека, еще двое жителей пострадали. Были повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", ранним утром в пятницу, 10 апреля Россия атаковала Одессу беспилотниками. Раздался громкий взрыв, после него возникло сильное задымление.