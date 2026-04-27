В Одесі російський дрон влучив у багатоповерхівку, багато постраждалих (відео)

Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру

Одеса зазнала масованої російської атаки безпілотниками в ніч на понеділок, 27 квітня. Пошкоджено житлові будинки, постраждало 13 людей.

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, сталися влучання у житлову забудову та цивільні об’єкти в різних частинах міста. Окрім житлових будинків також пошкоджень зазнала будівля готелю та автівки поруч.

За даними глави Одеської ОВА Олега Кіпера, у кількох районах Одеси зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема постраждали житлові будинки, готель, складські приміщення та автомобілі.

Росія регулярно тероризує Одесу

В ніч на 24 квітня в Одесі внаслідок російської атаки було зруйновано дві двоповерхівки та пошкоджено триповерховий будинок. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 14 постраждали.

11 квітня росіяни атакували житловий сектор Одеси. Тоді загинуло двоє людей, ще двоє жителів постраждали. Було пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 10 квітня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пролунав гучний вибух, після нього виникло сильне задимлення.