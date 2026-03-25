У России - новая стратегия террора. Атака на Украину не прекращается вторые сутки

Страна-агрессор намерена усилить давление на тыл

Россияне хотят круглосуточно обстреливать Украину "шахедами" – до этого они делали это преимущественно ночью. Однако накануне, 24 марта, враг бил по Украине дронами днем и вечером.

О том, что РФ пытается выйти на интенсивный режим запусков "шахедов" в течение суток, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он добавил, что россияне пытались сделать это еще в 2025 году.

Но, для того чтобы осуществлять эти пуски сейчас, в течение длительного времени, они осуществляли определенное накопление ресурсов. Соответственно, до сих пор не могут этого делать стабильно, — констатировал Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации пояснил, что такие действия россиян говорят о том, что они намерены продолжить войну против тыловых районов Украины. Враг пытается вывести свой военно-промышленный комплекс (ВПК) на уровень, который позволит РФ перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО.

Разрушение российских производственных мощностей, цепочек и возможностей должно стать приоритетом не только Украины. Досадно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократиях, – резюмировал Коваленко

Россия непрерывно обстреливает Украину уже вторые сутки — где ночью гремели взрывы

Россияне не прекращают атаку беспилотниками по территории Украины с вечера 24 марта. В ночь на вторник они били ракетами, а днем и вечером атаковали Днепр и западную часть страны.

Также вечером 25 марта враг ударил по югу Одесской области, сообщили в Одесской ОВА. Дрон разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар. Пострадала женщина. Под завалами мог оказаться еще один человек. Повреждены еще шесть рядом расположенных частных домов.

Ближе к утру Россия также атаковала Харьков, проинформировал мэр областного центра Игорь Терехов. Попадания двух "шахедов" произошли в Основянском и Новобаварском районах города. Последствия уточняются.

Также взрыв прогремел в Чернигове. В результате российской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе, без света осталось около 150 тысяч абонентов в Чернигове и в Черниговском районе.

Минувшей ночью взрывы также слышали в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Херсонской областях. Работали мобильные группы ПВО.

Как сообщал "Телеграф", 24 марта, Львов находился под массированной атакой дронов. Также российские беспилотники атаковали Тернополь и Ивано-Франковск. Есть погибшие.