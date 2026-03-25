У Росії — нова стратегія терору. Атака на Україну не припиняється другу добу

Країна-агресор має намір посилити тиск на тил

Росіяни хочуть цілодобово обстрілювати Україну "шахедами" — до цього вони робили це переважно вночі. Однак напередодні, 24 березня, ворог бив по Україні дронами вдень та ввечері.

Про те, що РФ намагається вийти на інтенсивний режим запусків "шахедів" протягом доби, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він додав, що росіяни намагалися зробити це ще у 2025 році.

Але для того, щоб здійснювати ці пуски зараз, протягом тривалого часу, вони здійснювали певне накопичення ресурсів. Відповідно, досі не можуть стабільно це робити, — констатував Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, що такі дії росіян є свідченням того, що вони мають намір продовжити війну проти тилових районів України. Також ворог намагається вивести свій військово-промисловий комплекс (ВПК) на рівень, який дозволить РФ перевантажити ППО Європи у випадку повітряних атак обʼєктів в країнах НАТО.

Руйнація російських виробничих потужностей, ланцюжків і можливостей має стати пріоритетом не тільки України. Прикро, що в 2026 році це досі не всім зрозуміло в демократіях, — резюмував Коваленко

Росія безперервно обстрілює Україну вже другу добу — де вночі лунали вибухи

Росіяни не припиняють атаку безпілотниками по території України з вечора 24 березня. В ніч на вівторок вони били також ракетами, а вдень та ввечері атакували Дніпро та західну частину країни.

Також ввечері 25 березня ворог вдарив по півдні Одещини, повідомили в Одеській ОВА. Дрон зруйнував житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. Постраждала жінка. Під завалами могла опинитися ще одна людина. Пошкоджено ще шість поруч розташованих приватних будинків.

Пошкоджено будинок

Виникла пожежа

На місце оперативно прибули рятувальники

Ближче до ранку Росія також атакувала Харків, поінформував мер обласного центру Ігор Терехов. Влучання двох "Шахедів" сталися в Основʼянському та Новобаварському районах міста. Наслідки уточнюються.

Також вибух пролунав у Чернігові. Внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі, без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові та у Чернігівському районі.

Минулої ночі вибухи також чули в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській, Херсонській областях. Працювали мобільні групи ППО.

Як повідомляв "Телеграф", 24 березня, Львів перебував під масованою атакою дронів. Також російські безпілотники атакували Тернопіль та Івано-Франківськ. Є загиблі.