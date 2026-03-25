Росіяни обстрілюють українські міста та відбивають атаку дронів. Хронологія війни — день 1491

25 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 25 березня. Російські окупанти протягом минулої доби атакували Україну як у небі, так і на фронті. Численні вибухи лунали у містах на Заході України. По лінії зіткнення найбільше атак росіяни здійснили на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Як проходить 1491-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Понад 250 БПЛА та невідома кількість ракет летять у бік РФ, — повідомляють монітори.

Напрямок руху дронів

На Одещині російський дрон зруйнував житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу, повідомив керівник ОВА Кіпер.

За його словами, внаслідок удару постраждала одна жінка. Попередньо, під завалами може перебувати ще одна людина. Пошкоджень зазнали ще шість поруч розташованих приватних будинків.

Російські війська завдали удару по Полтавщині — у Миргородському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди внаслідок падіння безпілотників, повідомив керівник ОВА Дяківнич. Спалахнули пожежі, інформації про постраждалих не надходило.

