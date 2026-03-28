Кількість жертв російської атаки на Одесу зросла. Під ударом були багатоповерхівки та пологовий (фото і відео)

Серед постраждалих — дитина

Одеса потрапила під масовану російську атаку безпілотниками. Ворог вдарив по житлових будинках та пологовому, загинуло двоє людей, ще 13 постраждали.

Оновлено 9:15 Кількість загиблих від нічного обстрілу Одеси зросла до двох людей, — Лисак. З-під завалів одного з будинків дістали тіло ще однієї людини. Також відомо вже про 13 постраждалих.

Оновлено 7:05 Станом на 7:00 відомо, що у лікарні померла одна людина, яка отримала травми в ході атаки РФ, — Лисак. Загалом постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина.

Всього по місту: зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків, у Приморському районі маємо значні пошкодження житлового фонду. У багатоповерхівках зафіксовано руйнування балконів, пошкодження скління та загоряння на верхніх поверхах. У приватному секторі сталося загоряння житлових будинків, пожежі ліквідовано. Пошкоджено понад 10 автомобілів, — пише Лисак

У Хаджибейському районі — займання квартир та даху п'ятиповерхівки

— займання квартир та даху п'ятиповерхівки У Київському районі — пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках

Про атаку повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Серед постраждалих є дитина, стан двох поранених важкий. Зранку атака на область тривала.

У Приморському районі обласного центру сталося влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття.

Також в результаті атаки сталося часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району. Крім того, загорілися приватні будинки.

У Приморському районі також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти. У Хаджибейському районі сталося влучання в багатоповерхівку. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих.

Попередній удар по Одесі

Ворог також атакував місто "шахедами" в ніч на 19 березня. Внаслідок удару були постраждалі та влучання в центрі міста.

