Росіяни атакували центр Краматорська: пожежі та багато загиблих (оновлено)

Тіла лежать прямо посеред вулиць

Російська армія вдарила по центру Краматорська. У місті руйнування, пожежі та загиблі.

Обстріл міста вже підтвердили в МВА. На опублікованих кадрах із місця подій можна побачити тіла загиблих містян, які лежать просто на вулиці.

Оновлено: Зеленський повідомив, що внаслідок атаки вже відомо про 5 загиблих.

У місті триває рятувальна операція. Окупанти вдарили просто по центру Краматорська, по людях.

"На жаль, кількість жертв може стати більшою. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики – надають допомогу людям", — написав президент.

Раніше начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко повідомив, що 5 травня, близько 17:00, російська армія скинула 3 фугасні авіабомби на центр Краматорська. Станом на 17:50 було відомо про 3 загиблих та 5 поранених.

"На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби. Пораненим надаємо кваліфіковану медичну допомогу. Оглядаємо житлові будинки на наявність загиблих та поранених", — розповів Гончаренко.

На відео в мережі також можна побачити палаючі автомобілі та масштабні руйнування. За словами місцевих, в деяких будинках могло зникнути світло.

Пожежі у Краматорську після атаки РФ

Тіла людей лежать на вулиці після атаки

