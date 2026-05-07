Є постраждалі та руйнування. Росія одночасно атакувала Україну ракетами, дронами і КАБами (фото)

Під час повітряної тривоги українців закликають перебувати в укриттях

У четвер, 7 травня, Росія завдала комбінованого удару по Україні. Вибухи лунали в Дніпрі, на Харківщині, Сущині, Одещині та ще в кількох регіонах.

Як повідомляють Повітряні сили, ворог застосував балістику, КАБи та дрони. У Дніпрі попередньо є збиття ракети силами ППО.

За словами волонтера Тимофія Кучера, по Дніпру вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М". У мережі вже показали фото диму після збиття. Відомо, що фіксувалась загроза зі сходу, ймовірніше, Таганрогу.

Дим після вибуху у Дніпрі. Фото: Тимофій Кучер

Окрім того, "шахеди" атакують Сумщину, Харківщину, Одещину та Миколаївщину. Там вже чутно вибухи. На Харківщині також зафіксовано удари КАБами.

Як повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила БпЛА по Новобаварському району Харкова. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Внаслідок атаки постраждала 70-річна жінка.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, пошкоджено близько 8 приватних будинків, автомобіль та торгівельний павільйон. Кількість постраждалих зросла до двох, 10 пошкоджених будинків та згорілий автомобіль.

Наслідки атаки на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, в ніч на 5 травня Росія атакувала Україну. Вибухи лунали в Полтавській, Київській, Харківській та ще кількох областях. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі. На Полтавщині п'ятеро загиблих унаслідок російської атаки. Серед них троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. Відомо про 37 поранених.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія 4 травня атакувала ракетами Мерефу на Харківщині.