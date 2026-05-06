Росіяни вдарили по дитячому садочку у Сумах. Є поранені (фото і відео)

Верхній поверх охопило полум'я

Росія двома безпілотниками вдарила по будівлі дитячого садочка у центральній частині міста Суми після 10 години ранку у середу, 6 травня. Садочок отримав значні пошкодження, виникла пожежа.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар. За даними місцевого ресурсу "Кордон. Медіа", відомо про двох поранених жінок.

Триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

Скасовано один тролейбусний маршрут, є зміни руху

Як повідомили у КП СМР "Електроавтотранс" зв'язку з неможливістю проїзду по вулиці Петропавлівська через наслідки ворожого удару, тролейбуси за маршрутом номер 8,14 та автобуси за маршрутом номер 62,64 будуть слідувати через Центральний ринок. Тролейбуси за маршрутом номер 4 призупинили рух.

Як повідомляв "Телеграф", Росія масовано атакувала Суми безпілотниками також в ніч на вівторок, 21 квітня. Ворожі дрони вдарили по житловому сектору, постраждало 15 людей, серед яких троє неповнолітніх.