Укр

Россияне атаковали детский сад в Сумах. Погибла охранница (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Враг атаковал город дронами
Враг атаковал город дронами. Фото Коллаж "Телеграф"

Верхний этаж охватило пламя

Россия двумя беспилотниками ударила по зданию детского сада в центральной части города Сумы после 10 часов утра в среду, 6 мая. Погибла охранница, еще две сотрудницы ранены.

Обновлено. На месте попадания российских дронов в Сумах спасатели обнаружили тело женщины, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Женщина работала охранницей дошкольного учреждения. Дети садик не посещали. Также с места удара госпитализировали двое раненых.

Последствия удара РФ по Сумам 6.05.2026
Пожар после атаки
Последствия удара России по Сумам 6.05.2026
Эвакуация раненых
Последствия российского удара по Сумам 6.05.2026
Спасательная операция

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь. По данным местного ресурса "Кордон. Медіа", известно о двух раненых женщинах.

Продолжается спасательная операция. Информация о пострадавших и других последствиях уточняется.

Отменен один троллейбусный маршрут, есть изменения движения

Как сообщили в КП СМР "Электроавтотранс" в связи с невозможностью проезда по улице Петропавловская из-за последствий вражеского удара, троллейбусы по маршруту номер 8,14 и автобусы по маршруту номер 62,64 будут следовать через Центральный рынок. Троллейбусы по маршруту номер 4 приостановили движение.

Как сообщал "Телеграф", Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками также в ночь на вторник, 21 апреля. Вражеские дроны ударили по жилому сектору, пострадали 15 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Теги:
#Сумы #Детский сад #Атака