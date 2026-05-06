Россияне атаковали детский сад в Сумах. Погибла охранница (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верхний этаж охватило пламя
Россия двумя беспилотниками ударила по зданию детского сада в центральной части города Сумы после 10 часов утра в среду, 6 мая. Погибла охранница, еще две сотрудницы ранены.
Обновлено. На месте попадания российских дронов в Сумах спасатели обнаружили тело женщины, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Женщина работала охранницей дошкольного учреждения. Дети садик не посещали. Также с места удара госпитализировали двое раненых.
Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь. По данным местного ресурса "Кордон. Медіа", известно о двух раненых женщинах.
Продолжается спасательная операция. Информация о пострадавших и других последствиях уточняется.
Отменен один троллейбусный маршрут, есть изменения движения
Как сообщили в КП СМР "Электроавтотранс" в связи с невозможностью проезда по улице Петропавловская из-за последствий вражеского удара, троллейбусы по маршруту номер 8,14 и автобусы по маршруту номер 62,64 будут следовать через Центральный рынок. Троллейбусы по маршруту номер 4 приостановили движение.
Как сообщал "Телеграф", Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками также в ночь на вторник, 21 апреля. Вражеские дроны ударили по жилому сектору, пострадали 15 человек, среди которых трое несовершеннолетних.