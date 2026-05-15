Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: в Рязани гремели мощные взрывы (фото и видео)

Город накрыл черный дым

В ночь на 15 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, являющийся одним из крупнейших в России. Там начался пожар.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, местные жители заявили о большом количестве взрывов, которые начались около 2 часов ночи. Вскоре очевидцы сообщили об ударе по НПЗ. OSINT-аналитик ASTRA подтвердил, что завод оказался под ударом.

Так выглядит Рязань на утро. Фото: t.me/vanek_nikolaev

Место атаки. Фото: ASTRA

Что известно о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (РНПЗ)

Предприятие входит в структуру ПАО "Роснефть" и является одним из самых больших НПЗ в России. Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье. Предприятие является одним из главных поставщиков моторного горючего для российских регионов.

Пожар виден издалека. Фото: ASTRA

Российская ПВО повредила жилые дома в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку, он заявил, что "обломки БПЛА" якобы "упали на территорию одного из промышленных предприятий". По его данным, в Рязани также повреждены два многоэтажных жилых дома, Малков утверждает, что погибли трое россиян и 12 пострадали.

Однако наиболее вероятно, что дома повреждены ракеты российской ПВО. В сети появились кадры поврежденной многоэтажки.

Дом, поврежденный ракетой ПВО РФ. Фото: Exilenova+

Там возник пожар. Фото: Exilenova+

Как сообщал "Телеграф", утром 15 мая россияне снова атаковали Киев. По вражеским дронам в Оболонском районе работали силы ПВО.