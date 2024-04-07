Західні аналітики пояснили, чому Путін продовжує трясти "ядерною дубинкою": відповідь на поверхні

Росія погрожує всьому цивілізованому світові

В Американському Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували озвучені Росією ядерні погрози на адресу нових членів НАТО. Фахівці інституту вважають, що таким чином Путін виправдовує та підтримує передбачувану довгострокову геополітичну конфронтацію із Заходом.

Відповідний звіт ISW опублікували на своєму сайті. Зазначають, що продовжують уважно стежити за заявами російського диктатора та оцінюють його погрози проти країн-членів НАТО.

"Російські заяви про уявні загрози від НАТО спрямовані на створення певних інформаційних умов. Йдеться про виправдання та підтримку передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації із Заходом", — вважають фахівці.

Так у звіті, зокрема, згадали про чергове "ядерне попередження" Росії новому членові НАТО. Мова про Фінляндію.

"МЗС Росії продовжує погрожувати Фінляндії та стверджує, що Фінляндія "втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО — наратив, який Кремль регулярно використовує, щоб неправдиво стверджувати, що НАТО контролює Україну та використовує Україну для погроз Росії. Посол Росії у Фінляндії Павло Кузнєцов в інтерв'ю кремлівському виданню новин ТАСС 6 квітня заявив, що Фінляндія перебуває на "деструктивному курсі" у своїх відносинах з Росією і що вступ Фінляндії до НАТО перетворює Балтійський регіон на "зону потенційної ескалації". Кузнєцов широко погрожував Фінляндії та альянсу НАТО, стверджуючи, що Росії доведеться відповісти на нарощування матеріальних і людських ресурсів НАТО або розміщення ядерної зброї у Фінляндії, і що відповідь Росії буде "адекватною, але не обов’язково симетричною", — йдеться у звіті.

Кузнєцов стверджував, що Фінляндія приєдналася до "партії війни до перемоги над Росією", приєднавшись до НАТО, і звинуватив країну в повному розриві російсько-фінських відносин, йдеться у звіті. Кузнєцов натякнув, що у Фінляндії немає іншого виходу, як покращити свої відносини з Росією, враховуючи, що "ми не можемо уникнути географії", але в односторонньому порядку звинуватив Фінляндію в поганому стані російсько-фінських відносин, попри штучну кризу мігрантів, яку Росія створила на території країни.

"Росія, очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і представляє постійну військову загрозу для Європи. Якщо ми, як об'єднана Європа, не зможемо адекватно відповісти на цей виклик, найближчі роки будуть сповнені небезпеки", — попередив напередодні прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як Путін пригрозив Заходу ядерними ракетами, якщо той надумає розмістити війська в Україні.