Западные аналитики объяснили, почему Путин продолжает трясти "ядерной дубинкой": ответ на поверхности

Россия угрожает всему цивилизованному миру

В Американском Институте изучения войны (ISW) проанализировали озвученные Россией ядерные угрозы в адрес новых членов НАТО. Специалисты института считают, что таким образом Путин оправдывает и поддерживает предполагаемую долгосрочную геополитическую конфронтацию с Западом.

Соответствующий отчет ISW был опубликован на своем сайте. Отмечают, что продолжают тщательно следить за заявлениями российского диктатора и оценивают его угрозы против стран-членов НАТО.

"Российские заявления о мнимых угрозах от НАТО направлены на создание определенных информационных условий. Речь идет об оправдании и поддержке предполагаемой долгосрочной геополитической конфронтации с Западом", — считают специалисты.

Так в отчете, в частности, упомянули об очередном "ядерном предупреждении" России новому члену НАТО. Речь о Финляндии.

"МИД России продолжает угрожать Финляндии и утверждает, что Финляндия "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО — нарратив, который Кремль регулярно использует, чтобы ложно утверждать, что НАТО контролирует Украину и использует Украину для угроз России. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью кремлевскому изданию новостей ТАСС 6 апреля заявил, что Финляндия находится на "деструктивном курсе" в своих отношениях с Россией и что вступление Финляндии в НАТО превращает Балтийский регион в "зону потенциальной эскалации" НАТО, утверждая, что России придется ответить на наращивание материальных и человеческих ресурсов НАТО или размещение ядерного оружия в Финляндии, и что ответ России будет "адекватным, но не обязательно симметричным", — говорится в отчете.

Кузнецов утверждал, что Финляндия присоединилась к "партии войны для победы над Россией", присоединившись к НАТО, и обвинил страну в полном разрыве российско-финских отношений, говорится в отчете. Кузнецов намекнул, что у Финляндии нет другого выхода, как улучшить свои отношения с Россией, учитывая, что "мы не можем избежать географии", но в одностороннем порядке обвинил Финляндию в плохом состоянии российско-финских отношений, несмотря на искусственный кризис мигрантов, который Россия создала на территории страны.

"Россия, очевидно, готовится к длительному конфликту с Западом и представляет постоянную военную угрозу для Европы. Если мы, как объединенная Европа, не сможем адекватно ответить на этот вызов, ближайшие годы будут полны опасности", — предупредил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как Путин пригрозил Западу ядерными ракетами, если тот вздумает разместить войска в Украине.