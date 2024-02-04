З передової зникла зброя, здатна бити ядерними боєприпасами – експерти звернули увагу на важливу деталь

Експерт припустив, що це може означати

Російські окупанти дедалі гостріше відчувають нестачу артилерії, тож кидають у бій навіть рідкісні її зразки. Тим часом у ЗС РФ очевидно виникли проблеми з однією з найкращих доступних їм артилерійських систем — "Гіацинт".

Таке припущення висловив у соцмережі Х OSINT-дослідник Річард Верекер. Він зазначив, що серед візуально підтверджених російських втрат у попередньому місяці практично зникли гармати типу "Гіацинт".

Як підкреслює дослідник, "Гіацинт" має калібр 152 міліметри, проте снаряди для нього відрізняються від інших російських гармат аналогічного калібру, таких як Д-20 та "Місця". Верекер припускає, що це може свідчити про виснаження запасів снарядів для "Гіацинтів", в той же час, зараз неясно, чи виробляє російська промисловість обидва типи 152-міліметрових боєприпасів, чи лише універсальніший — для "Міста" і Д-20. Якщо ні, то "гіацинти" можуть бути відкликані з фронту.

Дійсно, артилерійська гармата 2А36, яка була прийнята на озброєння ще Радянської армії у 1975-му році у двох варіантах: буксирована (Гіацинт-Б) та самохідна (Гіацинт-С), отримала спеціально розроблені для неї снаряди.

Завдяки цим боєприпасам "Гіацинт" стала найкращою гарматою у своєму калібрі з російських окупантів, завдяки ним він може стріляти на дальність від 28 до 33 км (активно-реактивним снарядом), Самохідний варіант "Гіацинта" стріляє трохи ближче — всього 30, км. У той же час решта гармат росіян калібру 152 мм стріляє трохи гірше — в середньому на 25-30 км.

Більше того, спеціально для "Гіацинту" було розроблено снаряд із тактичним ядерним боєприпасом, який мають й інші гармати окупантів калібром 152 мм.

Чим Гіацинт-Б відрізняється від свого самохідного варіанта

Також OSINT-дослідник Річард Верекер зазначив, що російські союзники в Ірані та Північній Кореї не використовують "Гіацинт", отже, допомогти зі снарядами цього типу не можуть. Раніше ж OSINT-дослідники, що аналізують супутникові знімки російських баз зберігання техніки, відзначали незвичайно велику кількість знятих стволів із САУ "Гіацинт-С", що може означати також дефіцит стволів цього типу на заміну зношеним.

Бажаючи посилити вогневу міць своєї армії, російські окупанти продовжують створювати всілякі "саморобки", чия ефективність викликає питання, а зовнішній вигляд швидше дивує, ніж лякає.