С передовой исчезло оружие, способное бить ядерными боеприпасами – эксперты обратили внимание на важную деталь

Эксперт предположил, что это может значить

Российские оккупанты все острее ощущают нехватку артиллерии, так что бросают в бой даже редкие ее образцы. Тем временем у ВС РФ очевидно возникли проблемы с одной из лучших доступных им артиллерийских орудий – "Гиацинт".

Такое предположение высказал в соцсети Х OSINT-исследователь Ричард Верекер. Он заметил, что среди визуально подтвержденных российских потерь в предыдущем месяце практически исчезли орудия типа "Гиацинт".

Как подчеркивает исследователь, "Гиацинт" имеет калибр 152 миллиметра, однако снаряды для него отличаются от других российских орудий аналогичного калибра, таких как Д-20 и "Мста". Верекер предполагает, что это может свидетельствовать об истощении запасов снарядов для "Гиацинтов", в то же время, сейчас неясно, производит ли российская промышленность оба типа 152-миллиметровых боеприпасов, или же только более универсальный — для "Мста" и Д-20. Если нет, то "Гиацинты" могут быть отозваны с фронта.

Действительно, артиллерийское орудие 2А36, которое было принято на вооружение еще Советской армии в 1975-м году в двух вариантах: буксируемая (Гиацинт-Б) и самоходная (Гиацинт-С), получила специально разработанные для нее снаряды.

Благодаря этим боеприпасам "Гиацинт" стал лучшим орудием в своем калибре из имеющихся у российских оккупантов, благодаря им он может стрелять на дальность от 28 до 33 км (активно-реактивным снарядом), Самоходный вариант "Гиацинта" стреляет чуть ближе — всего 30,5 км. В то же время остальные орудия россиян калибра 152 мм стреляют чуть хуже — в среднем на 25-30 км.

Более того, специально для "Гиацинта" был разработан снаряд с тактическим ядерным боеприпасом, которые имеют и другие орудия оккупантов калибром 152 мм.

Чем Гиацинт-Б отличается от своего самоходного варианта

Также OSINT-исследователь Ричард Верекер отметил, что российские союзники в Иране и Северной Корее не используют "Гиацинт", следовательно, помочь со снарядами этого типа не могут. Ранее же OSINT-исследователи, анализирующие спутниковые снимки российских баз хранения техники, отмечали необычно большое количество снятых стволов с САУ "Гиацинт-С", что может означать также дефицит стволов этого типа на замену изношенным.

Желая усилить огневую мощь своей армии российские оккупанты продолжают создавать всевозможные "самоделки", чья эффективность вызывает вопросы, а внешний вид скорее удивляет, чем пугает.