У липні 2023 року він добровільно пішов служити до Національної Гвардії України

У тяжких боях за Україну загинув військовий Артем Новачук. Хлопцеві було лише 18 років і захищати країну він вирушив добровільно влітку 2023 року.

Трагедія сталася 27 січня на Луганщині під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на сторінці Острозької міської ради у Facebook.

"Артем уродженець міста Нетішин. Герой з сім'єю проживав та навчався в місті Ірпінь. Артем неодноразово відвідував Острожчину, адже бабуся з дідусем мешкають в селі Бадівка. У липні 2023 року він добровільно пішов служити в Національну Гвардію України у підрозділ "Азов", — йдеться в повідомленні.

Рідні та близькі запам’ятали Артема як сильного та мужнього чоловіка, який сміливо став на захист своєї Батьківщини.

"Артем був справжнім патріотом своєї держави, прикладом сильного, мужнього вольового чоловіка, який дбав про свою родину і Батьківщину. У цю гірку мить щиро розділяємо горе сім’ї й разом з Вами тужимо в глибокій скорботі. Нехай земля буде пухом. Низький уклін!", — написав у міськраді.

Церемонія похорону з військовим відбудеться 3 лютого о 12:00 у селі Бадівка, Острозької громади. Тіло Героя везтимуть 02 лютого через Острог до Бадівки орієнтовно о 16:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий із Вінниці Олексій Осипишин. Удома в нього залишилося троє дітей.