Змогли поховати майже за рік після загибелі: на Хмельниччині попрощалися з захисником, що загинув під Авдіївкою

Юнак ріс без батьків з підліткового віку

Українські захисники віддають за державу найдорожче — життя. На Хмельниччині попрощалася з захисником Романом Пасинюком. Він загинув ще в лютому 2024 року під Авдіївкою, проте провести в останню путь його змогли лише 13 листопада.

Як повідомили на сайті міста Шепетівка, Роман народився 27 січня 1989 року, жив з батьками у селі Городище. Доля хлопця не була легко — у 11 років втратив матір, а за два роки — батька. Виховувала юнака тітка Неля. Після закінчення школи працював на цукрозаводі у Тернополі, а потім в агропідприємстві в Шепетівці.

Романа мобілізували у вересні 2023 року. За кілька місяців до того, в травні, його опікунка Неля втратила на війні сина Руслана, тож мобілізація Романа стала для неї випробуванням. З лютого чекала на звістку, проте дізналась про загибель героя.

Військового поховали в селі Городище

Роман служив гранатометником. Загинув під час несіння військової служби 12 лютого 2024 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. До місця поховання Романа проводжали односельці, побратими, друзі, рідні. Його поховали в селі Городище.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель воїна зі Львівщини Альберта Ябонжі. Батько, дідусь, він пішов захищати Україну добровольцем.