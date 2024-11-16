В Полтаве простились с юным защитником (фото)

Он добровольно встал на Защиту Родины, несмотря на свой юный возраст

На фронте погиб юный защитник из Полтавы Кирилл Садовский. Ему было всего 22 года.

Парень родился 18 января 2002 года. Во время полномасштабной войны России против Украины, несмотря на юный возраст, он встал на защиту Родины, сообщили в Полтавском горсовете.

Кирилл нес службу в должности старшего техника минометной батареи механизированного батальона. Он погиб 10 ноября, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Прощание с героем прошло в Свято-Успенском кафедральном соборе Православной Церкви Украины 16 ноября. Провести воина в последний путь собрались родные, друзья и побратимы.

Как сообщал "Телеграф", в Хмельницкой области попрощалась с защитником Романом Пасинюком. Он погиб еще в феврале 2024 года под Авдеевкой, однако провести в последний путь его смогли только 13 ноября.

Также на фронте в Курской области погиб Игорь Тронь — житель Ахтырки Сумской области. Он служил гранатометчиком 1 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты. Это уже вторая невосполнимая потеря в семье, также свою жизнь в борьбе с российскими оккупантами сложил муж сестры Игоря.