Отец 7 детей погиб на войне от удара российского КАБа (фото)

Самый маленький из детей ходит в пятый класс

Украина каждый день на фронте теряет защитников ее Независимости. На этот раз печальная весть всколыхнула Волынскую область, ведь от удара российского КАБа погиб Александр Петрович Музыка.

Об этом сообщила Литовская община. У бойца 1983 года рождения осталось семь детей. Самый маленький из которых ходит в пятый класс.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя. Разделяем ваше горе, скучаем вместе с вами. Вечная память и слава украинскому Воину! Пусть Господь дарует Царство Небесное и вечное спокойствие его души…", — пишут в общине.

Александр Музыка

Отмечается, что герой погиб 19 декабря 2024 в результате авиационного удара КАБ в г. Краматорск Бахмутского района Донецкой области.

Похоронили Музыку в родном селе Литовежского общества. Попрощаться с бойцом пришли не только его собратья и родные, но и знакомые, жители общины.

Гроб с героем провожали люди с большим количеством флагов Украины. Чин похорон совершался в Храме св. Параскевы в с. Литовеж. Маршрут траурного кортежа был создан так, что Музыку провозили мимо его родного дома.

Героя похоронили на Аллее Славы общины.

"Жгучая боль и горькая грусть войны черным крылом снова коснулась нашей общины. Соболезнования родным и близким Героя. Скучаем вместе с вами, низко преклоняем головы в скорби. Пусть душа погибшего Александра обретет вечный покой…" — говорится в сообщенные общины.

Напомним, что на фронте погиб отец пятерых детей из Закарпатья. Мужчина мужественно воевал на Харьковщине.

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