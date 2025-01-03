Без батька лишилося п'ятеро дітей. На фронті загинув мужній воїн з Закарпаття

Він поліг на Харківщині

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув Андрій Саварухін — житель села Торунь Міжгірської громади Закарпатської області. В нього залишилося п'ятеро дітей.

Про загибель героя у Facebook повідомив голова громади Василь Щур. Андрій Саварухін народився у 1985 році. Його життя обірвалося у районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області внаслідок ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання.

"Загинув воїн вірний військовій присязі, адже, беручи участь в обороні нашої Батьківщини від російського окупанта, захищаючи кожного з нас, віддав найцінніше — своє життя", — йдеться у повідомленні.

У захисника лишилася дружина та п'ятеро дітей. Також його не дочекалися з війни мати та сестра.

Як повідомляв "Телеграф", 28 грудня 2024 року під час зміни на позиціях загинув сержант Павло Білоус із села Острожець Рівненської області. Чоловік був мобілізованим військовослужбовцем з 7 вересня 2023 року, проходив службу як старший навідник протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Також своє життя за Батьківщину віддав мінометник Сергій Кізим з Волині. Свій останній бій захисник прийняв 27 грудня в районі Торецька. Він зустрів вогнем ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Воїн вступив у ближній стрілецький бій з ворогом, завдав йому вогневих уражень та поліг як герой.