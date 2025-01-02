Під час зміни на позиціях загинув воїн з Рівненщини, що повернувся на фронт після тяжкого поранення (фото)

Дома військового не дочекались рідні — він був і татом, і дідом

Російські військові не припиняють атак на Запорізькому напрямку. Українські воїни ціною свого життя стримують навалу ворога. Там загинув сержант Павло Білоус із села Острожець Рівненської області.

Він поліг 28 грудня 2024 року під час зміни на позиціях. Чоловік був мобілізованим військовослужбовцем з 7 вересня 2023 року, проходив службу як старший навідник протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

"Павло — надзвичайно добрий, розумний, працелюбний та виважений Чоловік! Який був надзвичайно хорошим Сімʼянином, коханим Чоловіком і люблячим Татом та Дідусем! Для мене він просто — "Золота ЛЮДИНА", — пише його знайома Ярослава Острожук.

Павло Білоус під час футбольної першості / Фото - Ярослава Острожук

Павло повернувся на фронт після поранення, розповіла Ярослава. Жінка розповіла, що 2,5 місяці тому розмовляла з Павлом під час реабілітації, наголошувала — йому потрібне подальше лікування, однак воїн відповів їй, що й так засидівся в тилу і хоче до хлопців, що його чекають. До побратимів він ставився, як до родини.

З героєм попрощались 2 січня 2025 року в селі Острожець. Цей день в Острожецькій територіальній громаді оголошено днем скорботи за загиблим військовослужбовцем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни в Києві вбили відомого українського нейробіолога Ігоря Зиму та його дружину Олесю Сокур. Щодо ситуації на фронті — активні бої відбуваються навколо Покровська.