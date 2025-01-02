Во время смены на позициях погиб воин из Ровенской области, вернувшийся на фронт после тяжелого ранения (фото)

Дома военного не дождались родные — он был и папой, и дедом

Российские военные не прекращают атак на Запорожском направлении. Украинские воины ценой своей жизни сдерживают нашествие врага. Там погиб сержант Павел Белоус из села Острожец Ровенской области.

Он пал 28 декабря 2024 во время смены на позициях. Мужчина был мобилизованным военнослужащим с 7 сентября 2023 года, проходил службу как старший наводчик противотанкового взвода роты огневой поддержки.

"Павел — очень добрый, умный, трудолюбивый и взвешенный Муж! Который был очень хорошим Семьянином, любимым Мужем и любящим Папой и Дедушкой! Для меня он просто — "Золотой ЧЕЛОВЕК", — пишет его знакомая Ярослава Острожук.

Павел Белоус во время футбольного первенства/Фото — Ярослава Острожук

Павел вернулся на фронт после ранения, рассказала Ярослава. Женщина рассказала, что 2,5 месяца назад разговаривала с Павлом во время реабилитации, отмечала — ему нужно дальнейшее лечение, однако воин ответил ей, что и так засиделся в тылу и его ждут парни. К побратимам он относился как к семье.

С героем попрощались 2 января 2025 в селе Острожец. Этот день в Острожецкой территориальной общине объявлен днем скорби о погибшем военнослужащем.

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