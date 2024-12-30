У ближньому бою з ворожою ДРГ загинув хоробрий воїн з Волині

У воїна залишилися дружина, донька та батько

Щодня, стримуючи ворога, гинуть захисники України. На Торецькому напрямку у ближньому бою з російською ДРГ загинув мінометник Сергій Кізим з Волині.

Про загибель героя повідомляє volyn.tabloyid. Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Воїн здобув перший досвід захисника в 1994-1995 роках у складі українського миротворчого батальйону.

Свій останній бій Сергій Кізим прийняв 27 грудня в районі Торецька. Він зустрів вогнем ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Воїн вступив у ближній стрілецький бій з ворогом, завдав йому вогневих уражень та поліг як герой. В селі Боголюби Луцького району в Сергія залишилися дружина, донька та батько.

З березня 2023 року Сергій Кізим воював на Бахмутському напрямку в Донецькій області, на посаді водія мінометного взводу мінометної батареї Луцького батальйону територіальної оборони ЗСУ. Пізніше стримував росіян на Куп’янському напрямку в Харківській області. У складі 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ водій 2 мінометного відділення мінометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А7028 Сергій Кізим успішно виконував бойові завдання на Лиманському, Авдіївському, Покровському, Торецькому напрямках. Серед побратимів отримав позивний "Фермер". 7 листопада 2024 року солдат захисник відзначив своє 50-річчя.

За успішне виконання бойових завдань під Очеретиним Донецької області та проявлені самовідданість, мужність, героїзм і відвагу, у травні 2024 року воїн був представлений до високої державної нагороди. Проте на жаль, отримати її він так і не встиг.

Як повідомляв "Телеграф", на війні загинув 23-річний житель Києва. Хлопець став на захист України у перший день вторгнення РФ.