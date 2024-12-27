На фронті загинув рідний брат колишнього нардепа Лапіна

Це сталося під час бою

На фронті загинув брат народного депутата VIII скликання, офіцера Збройних сил України Ігоря Лапіна Олег. Йому було 46 років.

Про це колишній нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що його брат загинув у бою. Інших подробиць екснардеп не навів.

У коментарях під його повідомленням висловили співчуття багато відомих українців. Серед них були народні депутати, колишній та чинні посадовці та журналісти.

Про Олега Лапіна відомо небагато. За даними з відкритих джерел, він був адвокатом.

Його брат Ігор Лапін був народним депутатом VIII скликання. Був обраний у 2014 році від партії "Народний Фронт" за округом №22 (м.Луцьк). У 2014 році був командиром роти батальйону "Айдар", брав участь в АТО. Наразі теж служить у ЗСУ, має звання майора.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель захисника з Волинської області майора Сергія Гулакова. Його вдома чекали дружина та донька. Також напередодні стало відомо про загибель харківського авангардного поета Олексія Безпальцева. Чоловік воював на Куп'янському напрямку.