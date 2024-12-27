На фронте погиб родной брат бывшего нардепа Лапина

Это произошло во время боя

На фронте погиб брат народного депутата VIII созыва, офицера Вооруженных сил Украины Игоря Лапина Олег. Ему было 46 лет.

Об этом бывший нардеп сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что его брат погиб в бою. Других подробностей экс-нардеп не привел.

В комментариях под его сообщением выразили соболезнования многие известные украинцы. Среди них были народные депутаты, бывшие и действующие чиновники и журналисты.

Об Олеге Лапине известно немного. По данным из открытых источников, он был адвокатом.

Его брат Игорь Лапин являлся народным депутатом VIII созыва. Был избран в 2014 году от партии "Народный Фронт" по округу №22 (Луцк). В 2014 году был командиром роты батальона "Айдар", участвовал в АТО. Сейчас тоже служит в ВСУ, имеет звание майора.

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