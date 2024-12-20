Дома осталась дочь: на фронте погиб военный из Киевщины, его тело вернули только через полгода

Мужчине было 37 лет

Печальное известие о смерти военного Ковальчука Александра пришло на Киевщину, откуда он родом. Мужчина погиб еще в июне текущего года, но его тело вернулось на родную землю только сейчас.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Тетеевского городского совета Богдан Балагура. Он рассказал о жизни мужчины до мобилизации.

"Родился Александр 28 августа 1986 в селе Клюки, где и прошли его детские и юношеские годы. Окончил девятилетку в родном селе, потом еще два года учился в Стадницкой школе. После чего получил профессию столяра в Киевском деревообрабатывающем училище, а затем учился в автошколе в Сквире. После прохождения срочной службы, работал в ООО "Дибровка Агросервис", СВТ "Рассвет", ПА "Луч", — сказал Балагура.

19 июля 2022 года Ковальчук был мобилизован. А 30 июня 2024 года возле населенного пункта Северное Бахмутского района Донецкой области жизнь военного оборвалась. Только сейчас его тело удалось вернуть на родную землю.

Дома у погибшего остались родители, брать, супруга и дочь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб 23-летний военный из Киева. 14 декабря 2024 года его похоронили на Лесном кладбище в Киеве.