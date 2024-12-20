Укр

Дома осталась дочь: на фронте погиб военный из Киевщины, его тело вернули только через полгода

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
На фронте погиб Ковальчук Александр
На фронте погиб Ковальчук Александр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мужчине было 37 лет

Печальное известие о смерти военного Ковальчука Александра пришло на Киевщину, откуда он родом. Мужчина погиб еще в июне текущего года, но его тело вернулось на родную землю только сейчас.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Тетеевского городского совета Богдан Балагура. Он рассказал о жизни мужчины до мобилизации.

"Родился Александр 28 августа 1986 в селе Клюки, где и прошли его детские и юношеские годы. Окончил девятилетку в родном селе, потом еще два года учился в Стадницкой школе. После чего получил профессию столяра в Киевском деревообрабатывающем училище, а затем учился в автошколе в Сквире. После прохождения срочной службы, работал в ООО "Дибровка Агросервис", СВТ "Рассвет", ПА "Луч", — сказал Балагура.

19 июля 2022 года Ковальчук был мобилизован. А 30 июня 2024 года возле населенного пункта Северное Бахмутского района Донецкой области жизнь военного оборвалась. Только сейчас его тело удалось вернуть на родную землю.

Дома у погибшего остались родители, брать, супруга и дочь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб 23-летний военный из Киева. 14 декабря 2024 года его похоронили на Лесном кладбище в Киеве.

Теги:
#Украина #Война #Военный #Погибший