Вдома залишилася дочка: на фронті загинув військовий із Київщини, його тіло повернули лише через пів року

Чоловікові було 37 років

Сумна звістка про смерть військового Ковальчука Олександра надійшла на Київщину, звідки він родом. Чоловік загинув ще у червні поточного року, але його тіло повернулося на рідну землю лише зараз.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Тетіївської міської ради Богдан Балагура. Він розповів про життя чоловіка до мобілізації.

"Народився Олександр 28 серпня 1986 року в селі Клюки, де й минули його дитячі та юнацькі роки. Закінчив дев'ятирічку в рідному селі, потім ще два роки навчався у Стадницькій школі. Після чого здобув фах столяра у Київському деревообробному училищі, а згодом навчався у автошколі в Сквирі. Після проходження строкової служби, працював у ТОВ "Дібрівка Агросервіс", СВТ "Світанок", ПА "Промінь", — сказав Балагура.

19 липня 2022 року Ковальчука було мобілізовано. А 30 червня 2024 року біля населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області життя військового обірвалося. Тільки зараз його тіло вдалося повернути на рідну землю.

Вдома у загиблого залишилися батьки, брати, дружина та дочка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув 23-річний військовий із Києва. 14 грудня 2024 року його поховали на Лісовому цвинтарі у Києві.