Щойно виповнилось 28: у Чопі попрощалися із загиблим героєм, що поліг на Донеччині (фото, відео)

У військового залишилась маленька дочка

Окупанти все сильніше атакують на різних напрямках і українські військові стримують їх ціною свого життя. 9 грудня 2024 року, захищаючи Україну від ворога, у Волноваському районі Донецької області загинув Валерій Андрійович Костецький. Йому було лише 28 років.

Валерій народився 1 грудня 1996 року в Чопі, повідомляють у Чопській міській раді. Навчався у Чопській загальноосвітній школі №2 імені Іштвана Сечені. Після закінчення 9 класу вступив до професійно-технічного училища, де здобув фах автослюсаря та автомеханіка.

Після завершення навчання Валерій працював у локомотивному депо міста Чоп, а згодом – охоронцем в Ужгородському СІЗО. У квітні 2024 року він долучився до лав Збройних сил України.

Сміливий, мужній, відповідальний – Валерій з честю виконував бойові завдання, оберігаючи рідну землю. Його самовідданість стала символом справжньої любові до України, йдеться в некролозі.

Похорон Валерія Костецького

"Живий коридор" прощання

Героя поховали на міському кладовищі. В останню земну путь Валерія Костецького рідні, друзі та побратими проводжали "живим коридором". У нього залишилися дружина, маленька донечка, батьки, бабуся та сестра.

Раніше "Телеграф" розповідав загибель харківської письменниці та волонтерки Євгенії Духопельнікової. Її чоловік продовжує оборону України.